https://1prime.ru/20260303/iran-867981506.html

России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана

России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ

России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана

Российские специалисты потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана, и пока нет понимания, что с иранскими ядерными объектами, заявил глава "Росатома"... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T18:13+0300

2026-03-03T18:13+0300

2026-03-03T18:13+0300

россия

иран

алексей лихачев

росатом

магатэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российские специалисты потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана, и пока нет понимания, что с иранскими ядерными объектами, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "С руководителями атомной отрасли Ирана связи нет. Нет ни телефонной связи, ни электронной связи", - сказал Лихачев журналистам. Он напомнил, что МАГАТЭ публиковало фотографии с мест ряда иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары. "Но у нас нет контактов с руководством иранской атомной отрасли, и мы даже не можем сейчас дать оценки об их физическом состоянии", - добавил Лихачев.

https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973349.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, алексей лихачев, росатом, магатэ