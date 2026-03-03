https://1prime.ru/20260303/iran-867981506.html
России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана
России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ
России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана
03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российские специалисты потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана, и пока нет понимания, что с иранскими ядерными объектами, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "С руководителями атомной отрасли Ирана связи нет. Нет ни телефонной связи, ни электронной связи", - сказал Лихачев журналистам. Он напомнил, что МАГАТЭ публиковало фотографии с мест ряда иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары. "Но у нас нет контактов с руководством иранской атомной отрасли, и мы даже не можем сейчас дать оценки об их физическом состоянии", - добавил Лихачев.
иран
России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана
Лихачев: России неизвестна обстановка на ядерных объектах Ирана