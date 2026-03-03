https://1prime.ru/20260303/kamchatka-867960692.html

На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы

На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы - 03.03.2026, ПРАЙМ

На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил экс-инспектора Росрыболовства к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы за взятку в особо... | 03.03.2026, ПРАЙМ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил экс-инспектора Росрыболовства к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы за взятку в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего бывшего сотрудника Росрыболовства. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия (бездействие), совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 6 статьи 290 УК РФ)" - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Суд установил, что с июля по октябрь 2024 года два государственных инспектора контрольного органа организовали проведение проверки субъекта предпринимательской деятельности на предмет соблюдения природоохранного законодательства, возбудили дела об административных правонарушениях, наложили арест на технику. В дальнейшем эти должностные лица потребовали взятку - за прекращение административного давления и общее покровительство, "вынудив руководство юридического лица передать денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей". Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 2,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, на 5 лет. Он взят под стражу в зале суда. Как отметили в прокуратуре, уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.

