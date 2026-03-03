Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260303/kamchatka-867960692.html
На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы
На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы - 03.03.2026, ПРАЙМ
На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил экс-инспектора Росрыболовства к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы за взятку в особо... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T03:38+0300
2026-03-03T03:38+0300
общество
россия
экономика
камчатский край
рф
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867960692.jpg?1772498335
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил экс-инспектора Росрыболовства к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы за взятку в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего бывшего сотрудника Росрыболовства. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия (бездействие), совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 6 статьи 290 УК РФ)" - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Суд установил, что с июля по октябрь 2024 года два государственных инспектора контрольного органа организовали проведение проверки субъекта предпринимательской деятельности на предмет соблюдения природоохранного законодательства, возбудили дела об административных правонарушениях, наложили арест на технику. В дальнейшем эти должностные лица потребовали взятку - за прекращение административного давления и общее покровительство, "вынудив руководство юридического лица передать денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей". Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 2,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, на 5 лет. Он взят под стражу в зале суда. Как отметили в прокуратуре, уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.
камчатский край
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, камчатский край, рф, росрыболовство
Общество , РОССИЯ, Экономика, Камчатский край, РФ, Росрыболовство
03:38 03.03.2026
 
На Камчатке экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам тюрьмы

Экс-инспектора Росрыболовства приговорили к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы за взятку

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил экс-инспектора Росрыболовства к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы за взятку в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего бывшего сотрудника Росрыболовства. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия (бездействие), совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 6 статьи 290 УК РФ)" - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Суд установил, что с июля по октябрь 2024 года два государственных инспектора контрольного органа организовали проведение проверки субъекта предпринимательской деятельности на предмет соблюдения природоохранного законодательства, возбудили дела об административных правонарушениях, наложили арест на технику.
В дальнейшем эти должностные лица потребовали взятку - за прекращение административного давления и общее покровительство, "вынудив руководство юридического лица передать денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей".
Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 2,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, на 5 лет.
Он взят под стражу в зале суда.
Как отметили в прокуратуре, уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКамчатский крайРФРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала