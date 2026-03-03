Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло число бронирований жилья на горнолыжных курортах - 03.03.2026
В России выросло число бронирований жилья на горнолыжных курортах
В России выросло число бронирований жилья на горнолыжных курортах - 03.03.2026, ПРАЙМ
В России выросло число бронирований жилья на горнолыжных курортах
Число бронирований отелей и апартаментов на горнолыжных курортах России увеличилось на 12% зимой 2025-2026 годов по сравнению с аналогичным периодом год назад,... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T09:20+0300
2026-03-03T09:20+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Число бронирований отелей и апартаментов на горнолыжных курортах России увеличилось на 12% зимой 2025-2026 годов по сравнению с аналогичным периодом год назад, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В зимний сезон 2025-2026 года число бронирований отелей и апартаментов в регионах с горнолыжными курортами выросло на 12%", - говорится в исследовании. По его данным, наибольшая доля бронирований горнолыжных курортов пришлась на Краснодарский край (30%), Москву и Подмосковье (17%), Карачаево-Черкесскую Республику (10%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (6%), Кабардино-Балкарскую Республику и Кемеровскую область - 3%. При этом выделяются регионы, где число бронирований отелей и апартаментов увеличивалось наиболее заметно: Свердловская область (на 53%), Костромская и Сахалинская области (по 31%), Челябинская (на 24%) и Новосибирская (на 22%) области. Отмечается, что среди регионов с горнолыжными курортами наиболее доступным вариантом стал Краснодарский край со средней стоимостью 4,3 тысячи рублей за ночь, в Свердловской области - 4,6 тысячи, в Ставропольском крае - 5,1 тысячи, в Красноярском крае - 5,6 тысячи, а в Тюменской области - 5,9 тысячи. В сервисе добавили, что чаще всего на горнолыжные курорты ездили жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Краснодарского края. Россияне бронировали отели и апартаменты в среднем за 2,5 недели до заезда, а пик спроса пришелся на январь. Средняя продолжительность бронирования во всех категориях объектов размещения в зимний горнолыжный сезон 2025-2026 составила две ночи. В "Яндекс Путешествиях" отметили, что чаще всего туристы отправлялись на горнолыжные курорты парами, также вырос интерес к поездкам в компании и семейному отдыху с детьми, а сегмент соло-путешественников остался на прежнем уровне.
09:20 03.03.2026
 
В России выросло число бронирований жилья на горнолыжных курортах

"Яндекс Путешествия": бронирование жилья на горнолыжных курортах РФ выросло на 12%

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Число бронирований отелей и апартаментов на горнолыжных курортах России увеличилось на 12% зимой 2025-2026 годов по сравнению с аналогичным периодом год назад, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В зимний сезон 2025-2026 года число бронирований отелей и апартаментов в регионах с горнолыжными курортами выросло на 12%", - говорится в исследовании.
По его данным, наибольшая доля бронирований горнолыжных курортов пришлась на Краснодарский край (30%), Москву и Подмосковье (17%), Карачаево-Черкесскую Республику (10%), Санкт-Петербург и Ленинградскую область (6%), Кабардино-Балкарскую Республику и Кемеровскую область - 3%. При этом выделяются регионы, где число бронирований отелей и апартаментов увеличивалось наиболее заметно: Свердловская область (на 53%), Костромская и Сахалинская области (по 31%), Челябинская (на 24%) и Новосибирская (на 22%) области.
Отмечается, что среди регионов с горнолыжными курортами наиболее доступным вариантом стал Краснодарский край со средней стоимостью 4,3 тысячи рублей за ночь, в Свердловской области - 4,6 тысячи, в Ставропольском крае - 5,1 тысячи, в Красноярском крае - 5,6 тысячи, а в Тюменской области - 5,9 тысячи.
В сервисе добавили, что чаще всего на горнолыжные курорты ездили жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Краснодарского края. Россияне бронировали отели и апартаменты в среднем за 2,5 недели до заезда, а пик спроса пришелся на январь. Средняя продолжительность бронирования во всех категориях объектов размещения в зимний горнолыжный сезон 2025-2026 составила две ночи.
В "Яндекс Путешествиях" отметили, что чаще всего туристы отправлялись на горнолыжные курорты парами, также вырос интерес к поездкам в компании и семейному отдыху с детьми, а сегмент соло-путешественников остался на прежнем уровне.
