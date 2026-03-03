ЦБ объявил официальный курс валют на среду

https://1prime.ru/20260303/kurs-867981911.html
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,5 копейки - до 11,221 рубля, доллара - на 43,59 копейки, до 77,6093 рубля, евро - снизился на 42,09 копейки, до 90,3098 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
