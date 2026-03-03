Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Латвии запретили доступ еще к десяти российским сайтам - 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к десяти российским сайтам, среди них - новостной портал Новосибирской области vn.ru, объяснив это "угрозой национальной безопасности", передает агентство LETA со ссылкой на публикацию указа в официальном вестнике Latvijas vēstnesis. "Доступ ограничен к следующим сайтам: atomic-energy.ru,  vn.ru, lostarmour.info, glav.su, e-news.su, politikus.info, avia.pro, politnavigator.net, theotherukraine.info и tehnowar.ru", - говорится в сообщении. NEPLP сообщила, что по информации "компетентного государственного органа", размещаемый на ресурсах ресурсах контент "противоречит интересам информационной и национальной безопасности Латвии". С декабря 2025 года Национальный совет по электронным СМИ с таким же объяснением запретил доступ к почти 30 российским сайтам. Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Так, в 2022 году Литва и Латвия запретили трансляцию российских телеканалов. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
01:53 03.03.2026
 
В Латвии запретили доступ еще к десяти российским сайтам

LETA: в Латвии запретили доступ еще к десяти российским сайтам

