https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971104.html

Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия - 03.03.2026, ПРАЙМ

Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Никто до сих пор не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T12:48+0300

2026-03-03T12:48+0300

2026-03-03T12:48+0300

иран

сергей лавров

мид рф

магатэ

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_acd93ca563e8e1444fc31654dc7a3069.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Никто до сих пор не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждения и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков. Подтверждения о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

https://1prime.ru/20260228/iran-867903457.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сергей лавров, мид рф, магатэ, россия