Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Никто до сих пор не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждения и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков. Подтверждения о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
