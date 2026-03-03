Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия - 03.03.2026
Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия
Никто до сих пор не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Никто до сих пор не видел доказательств разработки Ираном ядерного оружия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждения и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков. Подтверждения о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
"Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим. Есть подтверждения и МАГАТЭ, да и американских профессиональных разведчиков. Подтверждения о том, что Иран не производил и не пытался производить ядерное оружие", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
Лавров и премьер Катара обсудили ситуацию вокруг Ирана
28 февраля, 20:10
