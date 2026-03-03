Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, в которых гибнут жители - 03.03.2026
Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, в которых гибнут жители
2026-03-03T12:50+0300
2026-03-03T12:50+0300
общество
ближний восток
сергей лавров
иран
мид рф
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы считаем необходимым категорически решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны. В качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения будь то в Иране, где в результате удара по школе погибли более 150 девочек, либо в другой любой стране Персидского залива", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
ближний восток
иран
общество , ближний восток, сергей лавров, иран, мид рф
Общество , БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров, ИРАН, МИД РФ
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы считаем необходимым категорически решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны. В качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения будь то в Иране, где в результате удара по школе погибли более 150 девочек, либо в другой любой стране Персидского залива", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия
