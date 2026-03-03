https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971530.html
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
2026-03-03T12:55+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Санкций против США и Израиля из-за ситуации в Иране ждать не приходится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Санкций ожидать не приходится", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать санкций в адрес США и Израиля из-за ситуации вокруг Ирана.
