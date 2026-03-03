Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971530.html
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран - 03.03.2026, ПРАЙМ
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
Санкций против США и Израиля из-за ситуации в Иране ждать не приходится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T12:55+0300
2026-03-03T12:55+0300
сша
израиль
иран
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Санкций против США и Израиля из-за ситуации в Иране ждать не приходится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Санкций ожидать не приходится", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать санкций в адрес США и Израиля из-за ситуации вокруг Ирана.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971104.html
сша
израиль
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, израиль, иран, сергей лавров, мид рф
США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Сергей Лавров, МИД РФ
12:55 03.03.2026
 
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран

Лавров: санкций против США и Израиля из-за ситуации в Иране ждать не приходится

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© Фото : МИД России
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Санкций против США и Израиля из-за ситуации в Иране ждать не приходится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Санкций ожидать не приходится", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать санкций в адрес США и Израиля из-за ситуации вокруг Ирана.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Лавров заявил об отсутствии доказательств разработки Ираном ядерного оружия
12:48
 
СШАИЗРАИЛЬИРАНСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала