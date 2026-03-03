https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971669.html

Лондон и Париж дистанцируются от действий США на мировой арене

Лондон и Париж дистанцируются от действий США на мировой арене - 03.03.2026, ПРАЙМ

Лондон и Париж дистанцируются от действий США на мировой арене

Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T12:57+0300

2026-03-03T12:57+0300

2026-03-03T12:57+0300

франция

париж

лондон

мировая экономика

сергей лавров

мид рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Два других западных члена Совета Безопасности ООН, Франция и Британия, они стараются дистанцироваться от того, что делает Вашингтон", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971530.html

франция

париж

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, париж, лондон, мировая экономика, сергей лавров, мид рф, оон