Лондон и Париж дистанцируются от действий США на мировой арене
Лондон и Париж дистанцируются от действий США на мировой арене - 03.03.2026, ПРАЙМ
Лондон и Париж дистанцируются от действий США на мировой арене
Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T12:57+0300
2026-03-03T12:57+0300
2026-03-03T12:57+0300
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Два других западных члена Совета Безопасности ООН, Франция и Британия, они стараются дистанцироваться от того, что делает Вашингтон", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
