https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971787.html
Лавров заявил о продолжении диалога России и США
Лавров заявил о продолжении диалога России и США - 03.03.2026, ПРАЙМ
Лавров заявил о продолжении диалога России и США
Диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровнях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T12:59+0300
2026-03-03T12:59+0300
2026-03-03T12:59+0300
россия
сша
рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Диалог между Россией и США продолжается в разных форматах и на разных уровнях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "У нас идет с американскими коллегами диалог на разных уровнях в разных форматах по отдельным кризисам, по отдельным направлениям наших отношений", - сказал Лавров на пресс-конференции.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971217.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, рф, сергей лавров
РОССИЯ, США, РФ, Сергей Лавров
Лавров заявил о продолжении диалога России и США
Лавров: диалог РФ и США на разных уровнях и в разных форматах продолжается