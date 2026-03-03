Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном, предположил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ
США не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном, предположил Лавров
2026-03-03T13:06+0300
2026-03-03T13:06+0300
россия
мировая экономика
сша
иран
венесуэла
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устремления США по взятию под контроль других государств могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой, предположил глава МИД России Сергей Лавров. "(Госсекретарь США Марко - ред.) Рубио, отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", - сказал он на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
россия, мировая экономика, сша, иран, венесуэла, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, Сергей Лавров, МИД РФ
13:06 03.03.2026
 
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устремления США по взятию под контроль других государств могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой, предположил глава МИД России Сергей Лавров.
"(Госсекретарь США Марко - ред.) Рубио, отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", - сказал он на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
