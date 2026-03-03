https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971913.html
США не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном, предположил Лавров
США не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном, предположил Лавров
Устремления США по взятию под контроль других государств могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой, предположил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устремления США по взятию под контроль других государств могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой, предположил глава МИД России Сергей Лавров. "(Госсекретарь США Марко - ред.) Рубио, отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", - сказал он на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
