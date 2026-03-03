https://1prime.ru/20260303/lavrov-867971913.html

США не ограничатся Венесуэлой, Кубой и Ираном, предположил Лавров

2026-03-03T13:06+0300

россия

мировая экономика

сша

иран

венесуэла

сергей лавров

мид рф

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Устремления США по взятию под контроль других государств могут не ограничиться Ираном, Венесуэлой и Кубой, предположил глава МИД России Сергей Лавров. "(Госсекретарь США Марко - ред.) Рубио, отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", - сказал он на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

сша

иран

венесуэла

2026

россия, мировая экономика, сша, иран, венесуэла, сергей лавров, мид рф