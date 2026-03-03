https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972041.html
Назрел диалог с США об их видении мира, заявил Лавров
мировая экономика
общество
сша
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Назрел всеобъемлющий диалог с США о том, как они видят мир и какую роль в нем отводят для всех остальных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный всеобъемлющий разговор относительно того, как Соединенный Штаты видят мир, как они видят в этом мире себя и какую роль они отводят всем остальным", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея, подчеркнув, что особенно это важно для ядерных держав.
сша
