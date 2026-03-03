Лавров надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности

https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972191.html
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Российская сторона надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Президент (РФ Владимир) Путин в свое время предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета безопасности ООН, эта инициатива в полной мере сохраняет свою актуальность. Разговор назрел давно, я бы сказал, он давно перезрел. Я рассчитываю, что в администрации (президента США Дональда) Трампа это понимают и будут готовы к такому серьезному разговору", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
