https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972310.html

Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров

Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ

Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров

Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T13:20+0300

2026-03-03T13:20+0300

2026-03-03T13:20+0300

мировая экономика

иран

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я убежден, что механизмы могут быть только политико-дипломатическими", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972191.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, иран, сергей лавров, мид рф