Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров
Кризис вокруг Ирана можно урегулировать дипломатически, заявил Лавров
2026-03-03T13:20+0300
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Урегулировать кризис вокруг Ирана можно только политико-дипломатическими методами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я убежден, что механизмы могут быть только политико-дипломатическими", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
