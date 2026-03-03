Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана - 03.03.2026, ПРАЙМ
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана - 03.03.2026, ПРАЙМ
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана
Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
иран
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Говорить, что Иран должен единственный во всем мире отказаться от этого права, которое принадлежит всем остальным государствам, наверное, это не очень реалистично”, - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
иран
иран, сергей лавров, мид рф
ИРАН, Сергей Лавров, МИД РФ
13:32 03.03.2026
 
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана

Лавров: нереалистично требовать отказа Ирана от права обогащать уран

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Говорить, что Иран должен единственный во всем мире отказаться от этого права, которое принадлежит всем остальным государствам, наверное, это не очень реалистично", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
 
ИРАНСергей ЛавровМИД РФ
 
 
