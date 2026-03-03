https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972454.html
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана - 03.03.2026, ПРАЙМ
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана
Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T13:32+0300
2026-03-03T13:32+0300
2026-03-03T13:32+0300
иран
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_acd93ca563e8e1444fc31654dc7a3069.jpg
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Говорить, что Иран должен единственный во всем мире отказаться от этого права, которое принадлежит всем остальным государствам, наверное, это не очень реалистично”, - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a7998b1629ad631926c4bb079213984.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сергей лавров, мид рф
ИРАН, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана
Лавров: нереалистично требовать отказа Ирана от права обогащать уран