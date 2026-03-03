https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972454.html

Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана

Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана - 03.03.2026, ПРАЙМ

Лавров счел нереалистичным требовать от Ирана отказа от обогащения урана

Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T13:32+0300

2026-03-03T13:32+0300

2026-03-03T13:32+0300

иран

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695636_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_acd93ca563e8e1444fc31654dc7a3069.jpg

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Говорить, что Иран должен единственный во всем мире отказаться от этого права, которое принадлежит всем остальным государствам, наверное, это не очень реалистично”, - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сергей лавров, мид рф