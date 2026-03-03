https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972575.html

Предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы, заявил Лавров

Предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы, заявил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ

Предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы, заявил Лавров

У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны, рассказал глава МИД... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T13:40+0300

2026-03-03T13:40+0300

2026-03-03T13:40+0300

мировая экономика

общество

сша

иран

сергей лавров

стив уиткофф

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Может быть, (спецпосланник президента США - ред.) Стивен Уиткофф неудачно высказался, но если именно это было причиной начала агрессии, это вызывает много вопросов", - сказал он на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972310.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, иран, сергей лавров, стив уиткофф, мид рф