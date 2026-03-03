https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972575.html
Предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы, заявил Лавров
Предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы, заявил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы, заявил Лавров
У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны, рассказал глава МИД... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T13:40+0300
2026-03-03T13:40+0300
2026-03-03T13:40+0300
мировая экономика
общество
сша
иран
сергей лавров
стив уиткофф
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_1e3dcee30b09a402326c60552d729ca3.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. У России вызывает вопросы предлог нежелания Ирана отказаться от обогащения урана как объяснение начала текущей операции США против страны, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Может быть, (спецпосланник президента США - ред.) Стивен Уиткофф неудачно высказался, но если именно это было причиной начала агрессии, это вызывает много вопросов", - сказал он на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972310.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866695650_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_eecb0d1bc2e54b00ad90668786b7b991.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, иран, сергей лавров, стив уиткофф, мид рф
Мировая экономика, Общество , США, ИРАН, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, МИД РФ
Предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы, заявил Лавров
Лавров: предлоги США для начала операции в Иране вызывают вопросы у РФ