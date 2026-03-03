https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972697.html

Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров

мировая экономика

иран

сша

сергей лавров

мид рф

МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. На данный момент нет ясности о том, какие именно цели преследуют США в Иране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Для того, чтобы вразумительно посредничать, нужны, конечно, какие-то ясные понимания того, в каком направлении стороны движутся. Пока мы такой ясности в отношении целей наших американских коллег не усматриваем", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

