Ясности о целях американской операции в Иране нет, заявил Лавров

03.03.2026
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. На данный момент нет ясности о том, какие именно цели преследуют США в Иране, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Для того, чтобы вразумительно посредничать, нужны, конечно, какие-то ясные понимания того, в каком направлении стороны движутся. Пока мы такой ясности в отношении целей наших американских коллег не усматриваем", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
мировая экономика, иран, сша, сергей лавров, мид рф
МОСКВА, 3 мар – ПРАЙМ. На данный момент нет ясности о том, какие именно цели преследуют США в Иране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Для того, чтобы вразумительно посредничать, нужны, конечно, какие-то ясные понимания того, в каком направлении стороны движутся. Пока мы такой ясности в отношении целей наших американских коллег не усматриваем", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
