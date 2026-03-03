https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972814.html
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации - 03.03.2026, ПРАЙМ
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T13:45+0300
2026-03-03T13:45+0300
2026-03-03T13:45+0300
россия
иран
ближний восток
рф
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Будем стремиться использовать свои возможности в отношениях в том числе с Исламской Республикой Иран для того, чтобы эта проблема больше не обострялась и чтобы она была закрыта", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Брунея.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972697.html
иран
ближний восток
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f3be1c45a47370de1a31948f816390cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, ближний восток, рф, сергей лавров
РОССИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РФ, Сергей Лавров
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Лавров: РФ будет использовать свои связи с Ираном, чтобы проблемы не обострялись