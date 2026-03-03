https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972814.html

Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Будем стремиться использовать свои возможности в отношениях в том числе с Исламской Республикой Иран для того, чтобы эта проблема больше не обострялась и чтобы она была закрыта", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Брунея.

