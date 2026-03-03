Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
03.03.2026, ПРАЙМ
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров
Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T13:49+0300
2026-03-03T13:49+0300
россия
мировая экономика
сша
израиль
ближний восток
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "При всех обстоятельствах (мы) открыты к диалогу и с ними (с США – ред.), и с Израилем, мы никогда не прерывали этот диалог", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
сша
израиль
ближний восток
россия, мировая экономика, сша, израиль, ближний восток, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров, МИД РФ
13:49 03.03.2026
 
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров

Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При всех обстоятельствах (мы) открыты к диалогу и с ними (с США – ред.), и с Израилем, мы никогда не прерывали этот диалог", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
