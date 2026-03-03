https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972942.html
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров
Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T13:49+0300
2026-03-03T13:49+0300
2026-03-03T13:49+0300
россия
мировая экономика
сша
израиль
ближний восток
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "При всех обстоятельствах (мы) открыты к диалогу и с ними (с США – ред.), и с Израилем, мы никогда не прерывали этот диалог", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
https://1prime.ru/20260303/lavrov-867972697.html
сша
израиль
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f3be1c45a47370de1a31948f816390cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, израиль, ближний восток, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, США, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Сергей Лавров, МИД РФ
Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку