Россия открыта к переговорам с США и Израилем, заявил Лавров

2026-03-03T13:49+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "При всех обстоятельствах (мы) открыты к диалогу и с ними (с США – ред.), и с Израилем, мы никогда не прерывали этот диалог", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.

россия, мировая экономика, сша, израиль, ближний восток, сергей лавров, мид рф