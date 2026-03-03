https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973059.html
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Позиция администрации президента США Дональда Трампа по Украине не меняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я не буду вдаваться в детали, но то, что позиции администрации Трампа сохраняются - это я могу признать и могу подтвердить. Они были по сути дела закреплены в пониманиях Анкориджа", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
