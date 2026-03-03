https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973229.html
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров
03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Если эта война началась потому, что Иран отказался от любых схем, которые лишают его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях, права, которое есть у всех государств мира. Если такая логика сейчас будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать американцы - обрести ядерную бомбу. Потому что на тех, у кого есть ядерных бомбы, США не нападают ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров
Лавров: из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ядерного оружия