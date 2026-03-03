https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973229.html

Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров

2026-03-03T14:02+0300

общество

иран

сша

сергей лавров

мид рф

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Если эта война началась потому, что Иран отказался от любых схем, которые лишают его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях, права, которое есть у всех государств мира. Если такая логика сейчас будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать американцы - обрести ядерную бомбу. Потому что на тех, у кого есть ядерных бомбы, США не нападают ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.

иран

сша

общество , иран, сша, сергей лавров, мид рф