Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров - 03.03.2026
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров
Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T14:02+0300
2026-03-03T14:02+0300
общество
иран
сша
сергей лавров
мид рф
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров "Если эта война началась потому, что Иран отказался от любых схем, которые лишают его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях, права, которое есть у всех государств мира. Если такая логика сейчас будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать американцы - обрести ядерную бомбу. Потому что на тех, у кого есть ядерных бомбы, США не нападают ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
иран
сша
общество , иран, сша, сергей лавров, мид рф
Общество , ИРАН, США, Сергей Лавров, МИД РФ
14:02 03.03.2026
 
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров

Лавров: из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ядерного оружия

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Если эта война началась потому, что Иран отказался от любых схем, которые лишают его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях, права, которое есть у всех государств мира. Если такая логика сейчас будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать американцы - обрести ядерную бомбу. Потому что на тех, у кого есть ядерных бомбы, США не нападают ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о неизменности позиции администрации Трампа по Украине
13:53
 
ОбществоИРАНСШАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
