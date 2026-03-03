https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973349.html

Война против Ирана может стимулировать страны на создание ЯО, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Развязанная против Ирана война может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия не только Тегераном, но и у его соседей, заявил глава МИД России Сергей Лавров. “Эта война, которую сейчас развязали против Ирана, она, во-первых, может стимулировать движение в пользу создания ядерного оружия, и не только в Иране. Такое движение тут же появится и в странах, арабских странах, которые соседствуют с Исламской республикой Иран”, - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

