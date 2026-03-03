https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973467.html

Лавров: проблема ядерного нераспространения может выйти из-под контроля

2026-03-03T14:12+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Сейчас растет риск того, что проблема ядерного нераспространения начнет выходить из-под контроля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сейчас растет риск того, что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля", - сказал Лавров на пресс-конференции с коллегой из Брунея.

