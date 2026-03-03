https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973579.html
Лавров: Россия выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений
2026-03-03T14:15+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы будем по-прежнему отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия, будем выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
