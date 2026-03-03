https://1prime.ru/20260303/lavrov-867973579.html

Лавров: Россия выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений

2026-03-03T14:15+0300

россия

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865871888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_961aa43fab4ba809a1ce202f0d28dd03.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы будем по-прежнему отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия, будем выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.

