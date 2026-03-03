https://1prime.ru/20260303/manturov-867986153.html

Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии, в рамках которого обсудили текущее состояние отрасли, реализацию значимых инвестиционных проектов и вопросы по защите внутреннего рынка, говорится в сообщении правительства РФ на платформе Max. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии... Участники обсудили текущее состояние отрасли, реализацию значимых инвестиционных проектов, а также вопросы, связанные с защитой внутреннего рынка, выполнением гособоронзаказа, контролем за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам и возможные меры господдержки", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что в совещании приняли участие руководство Минпромторга, Минприроды, Минцифры, Минэнерго, Минфина, Ростехнадзора, ФАС России, ФНС России, акционеры и руководители ключевых организаций отрасли, а также отраслевого союза. Первый вице-премьер РФ отметил, что дополнительные антикризисные меры поддержки отдельным предприятиям черной металлургии сейчас должны обсуждаться в индивидуальном порядке, с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения. "При этом Денис Мантуров поддержал представителей бизнес-сообщества в вопросе необходимости их участия в обсуждении разрабатываемых сегодня нормативных актов, затрагивающих регулирование работы отрасли", - отмечается в сообщении правительства. В Минпромторге РФ добавили журналистам, что в ходе совещания отдельное внимание было уделено вопросу использования отечественной металлопродукции при производстве ряда видов оборудования и транспортной техники, а также расширению таких требований в рамках постановлений правительства РФ № 719 и № 1875.

