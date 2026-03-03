Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/manturov-867986153.html
Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии
Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии - 03.03.2026, ПРАЙМ
Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии, в рамках которого обсудили текущее состояние отрасли, реализацию... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T22:37+0300
2026-03-03T22:37+0300
промышленность
бизнес
рф
денис мантуров
минпромторг
минприроды
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии, в рамках которого обсудили текущее состояние отрасли, реализацию значимых инвестиционных проектов и вопросы по защите внутреннего рынка, говорится в сообщении правительства РФ на платформе Max. "Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии... Участники обсудили текущее состояние отрасли, реализацию значимых инвестиционных проектов, а также вопросы, связанные с защитой внутреннего рынка, выполнением гособоронзаказа, контролем за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам и возможные меры господдержки", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что в совещании приняли участие руководство Минпромторга, Минприроды, Минцифры, Минэнерго, Минфина, Ростехнадзора, ФАС России, ФНС России, акционеры и руководители ключевых организаций отрасли, а также отраслевого союза. Первый вице-премьер РФ отметил, что дополнительные антикризисные меры поддержки отдельным предприятиям черной металлургии сейчас должны обсуждаться в индивидуальном порядке, с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения. "При этом Денис Мантуров поддержал представителей бизнес-сообщества в вопросе необходимости их участия в обсуждении разрабатываемых сегодня нормативных актов, затрагивающих регулирование работы отрасли", - отмечается в сообщении правительства. В Минпромторге РФ добавили журналистам, что в ходе совещания отдельное внимание было уделено вопросу использования отечественной металлопродукции при производстве ряда видов оборудования и транспортной техники, а также расширению таких требований в рамках постановлений правительства РФ № 719 и № 1875.
https://1prime.ru/20260204/metallurgiya-867176695.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_817918f6ed88a6c61ddc9859a94846c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, рф, денис мантуров, минпромторг, минприроды, минцифры
Промышленность, Бизнес, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Минприроды, Минцифры
22:37 03.03.2026
 
Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии

Мантуров провел совещание по развитию черной металлургии

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии, в рамках которого обсудили текущее состояние отрасли, реализацию значимых инвестиционных проектов и вопросы по защите внутреннего рынка, говорится в сообщении правительства РФ на платформе Max.
"Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров провел совещание по развитию отрасли черной металлургии... Участники обсудили текущее состояние отрасли, реализацию значимых инвестиционных проектов, а также вопросы, связанные с защитой внутреннего рынка, выполнением гособоронзаказа, контролем за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам и возможные меры господдержки", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что в совещании приняли участие руководство Минпромторга, Минприроды, Минцифры, Минэнерго, Минфина, Ростехнадзора, ФАС России, ФНС России, акционеры и руководители ключевых организаций отрасли, а также отраслевого союза.
Первый вице-премьер РФ отметил, что дополнительные антикризисные меры поддержки отдельным предприятиям черной металлургии сейчас должны обсуждаться в индивидуальном порядке, с учетом детального анализа финансовой ситуации по конкретным проектам и их социально-экономического значения.
"При этом Денис Мантуров поддержал представителей бизнес-сообщества в вопросе необходимости их участия в обсуждении разрабатываемых сегодня нормативных актов, затрагивающих регулирование работы отрасли", - отмечается в сообщении правительства.
В Минпромторге РФ добавили журналистам, что в ходе совещания отдельное внимание было уделено вопросу использования отечественной металлопродукции при производстве ряда видов оборудования и транспортной техники, а также расширению таких требований в рамках постановлений правительства РФ № 719 и № 1875.
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Аналитик назвал факторы восстановления черной металлургии
4 февраля, 10:37
 
ПромышленностьБизнесРФДенис МантуровМинпромторгМинприродыМинцифры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала