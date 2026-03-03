https://1prime.ru/20260303/markirovka-867957854.html
Маркировка стройматериалов вывела из "тени" 38% рынка
Маркировка стройматериалов вывела из "тени" 38% рынка
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Благодаря маркировке стройматериалов с 1 октября прошлого года из "тени" вышло порядка 38% рынка, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) (оператор системы маркировки "Честный знак"), которые есть у РИА Новости.
"Поэтапная маркировка строительных материалов в "Честном знаке" стартовала 1 октября 2025 года. По данным ФНС, число производителей стройматериалов на рынке составляло 931. После введения требований на этапе регистрации в системе из "тени" вышло 349 компаний - они решили работать в легальном поле", - говорится в сообщении.
Там отметили, что маркировка стройматериалов охватывает цемент, сухие строительные смеси, гипс, монтажные пены, герметики, замазки, мастики и ряд других товаров. Всего в системе "Честный знак" зарегистрировано 15,7 тысяч участников рынка, включая 1,2 тысячи импортеров.
"Благодаря "Честному знаку" рынок строительных материалов "обелился" на 38% - компании "выходят из тени" и работают в легальном поле. Производители строительных материалов уже активно маркируют свой товар. Участники готовятся к следующему этапу - с 1 декабря 2026 года система начнет видеть данные о продажах стройматериалов в рознице", - подчеркнул руководитель товарной группы "Строительные материалы" Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки "Честный знак") Дмитрий Воробьев.
Он добавил, что на фоне запуска требований маркировки участников рынка всегда волнует вопрос роста цен. "Учитывая опыт маркировки более 30 отраслей, этот эффект будет минимальным. В цементе и сухих смесях, например, не превысит 0,1% за 6 лет", - заверил Воробьев.
По данным ЦРПТ, с октября 2025 года в оборот было введено 101 миллион стройматериалов с кодом маркировки. Аналитики ИГМУ ВШЭ прогнозируют, что благодаря маркировке в ближайшие 6 лет только в цементе и сухих строительных смесях бизнес получит 154 миллиарда рублей дополнительной прибыли. За тот же период дополнительные поступления в государственный бюджет составят свыше 40 миллиардов рублей.
