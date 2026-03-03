Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/moskalkova-867977661.html
Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова
Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова - 03.03.2026, ПРАЙМ
Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова
Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:45+0300
2026-03-03T16:45+0300
россия
общество
украина
рф
татьяна москалькова
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866606894_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_e71d0edb1d555003b324b8031862a15b.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы боремся за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области. Все они из Суджанского района. И очень важно убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства", - сказала Москалькова. Уполномоченный отметила, что в Россию в настоящий момент возвращено более 150 человек из числа курских жителей, которые из зоны боевых действий были перемещены на Украину. "Мы были уверены, что они свободно вернутся к себе домой, на родину, к своим родным и близким. Не тут-то было. Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали", - подчеркнула она.
https://1prime.ru/20260207/moskalkova-867274836.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866606894_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_653cb7951302612c6a5c7249a74bc669.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, рф, татьяна москалькова
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, Татьяна Москалькова
16:45 03.03.2026
 
Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова

Москалькова: Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы боремся за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области. Все они из Суджанского района. И очень важно убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства", - сказала Москалькова.
Уполномоченный отметила, что в Россию в настоящий момент возвращено более 150 человек из числа курских жителей, которые из зоны боевых действий были перемещены на Украину.
"Мы были уверены, что они свободно вернутся к себе домой, на родину, к своим родным и близким. Не тут-то было. Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали", - подчеркнула она.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Москалькова рассказала о гибели российских военных в украинском плену
7 февраля, 17:29
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАРФТатьяна Москалькова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала