https://1prime.ru/20260303/moskalkova-867977661.html

Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова

Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова - 03.03.2026, ПРАЙМ

Россия борется за возвращение 10 курских жителей, заявила Москалькова

Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T16:45+0300

2026-03-03T16:45+0300

2026-03-03T16:45+0300

россия

общество

украина

рф

татьяна москалькова

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/11/866606894_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_e71d0edb1d555003b324b8031862a15b.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия борется за возвращение оставшихся 10 жителей Курской области, важно убедить украинскую сторону вернуть их без всяких условий, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы боремся за возвращение оставшихся десяти жителей Курской области. Все они из Суджанского района. И очень важно убедить украинскую сторону выполнить Женевские конвенции, которые обязывают репатриировать, возвращать гражданских лиц без всяких условий, которые оказались на территории другого государства", - сказала Москалькова. Уполномоченный отметила, что в Россию в настоящий момент возвращено более 150 человек из числа курских жителей, которые из зоны боевых действий были перемещены на Украину. "Мы были уверены, что они свободно вернутся к себе домой, на родину, к своим родным и близким. Не тут-то было. Если первые 40 человек вернулись без каких-либо условий, то с каждой новой партией наших граждан появлялись все новые и новые условия, которые похожи на торг и попытку осуществить обмен гражданских людей, что, в общем-то, противоречит международному гуманитарному праву, здравому смыслу и просто нормам нравственности и морали", - подчеркнула она.

https://1prime.ru/20260207/moskalkova-867274836.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, рф, татьяна москалькова