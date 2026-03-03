Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов
В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву, следует из онлайн-табло столичного... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T05:51+0300
2026-03-03T05:51+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву, следует из онлайн-табло столичного аэропорта "Внуково". "Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку 3 марта в 03.44", - следует из онлайн-табло аэропорта. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
бизнес, россия, дубай, ближний восток, сша, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, аэропорт Внуково
05:51 03.03.2026
 
В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов

В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву, следует из онлайн-табло столичного аэропорта "Внуково".
"Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку 3 марта в 03.44", - следует из онлайн-табло аэропорта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
