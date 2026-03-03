https://1prime.ru/20260303/moskva-867962193.html
В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов
В Москву прибыл первый рейс из Дубая после приостановки полетов
бизнес
россия
дубай
ближний восток
сша
аэропорт внуково
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву, следует из онлайн-табло столичного аэропорта "Внуково".
"Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку 3 марта в 03.44", - следует из онлайн-табло аэропорта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
