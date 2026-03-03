https://1prime.ru/20260303/moskva-867963741.html
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров
Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково". | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T07:55+0300
2026-03-03T07:55+0300
2026-03-03T08:26+0300
бизнес
россия
дубай
ближний восток
москва
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8768693cec0f99e09f26a997df4db470.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково". Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву. Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку в 3.44 мск. "В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai. Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило в столицу России 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля", - говорится в сообщении авиагавани. "Внуково" отмечает, что производственные службы аэропорта обеспечивают безупречное обслуживание прибывшего воздушного судна, а также комфорт и безопасность его пассажиров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
дубай
ближний восток
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e3b004ff592679d45f13b630495867e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дубай, ближний восток, москва, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, аэропорт Внуково
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров
Первый самолет из Дубая после приостановки полетов доставил в Москву 118 пассажиров
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково".
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву. Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку в 3.44 мск.
"В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai. Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило в столицу России 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля", - говорится в сообщении авиагавани.
"Внуково" отмечает, что производственные службы аэропорта обеспечивают безупречное обслуживание прибывшего воздушного судна, а также комфорт и безопасность его пассажиров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.