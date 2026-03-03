Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров

https://1prime.ru/20260303/moskva-867963741.html

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково". Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву. Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку в 3.44 мск. "В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai. Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило в столицу России 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля", - говорится в сообщении авиагавани. "Внуково" отмечает, что производственные службы аэропорта обеспечивают безупречное обслуживание прибывшего воздушного судна, а также комфорт и безопасность его пассажиров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

