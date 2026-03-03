Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров - 03.03.2026, ПРАЙМ
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров
Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково". | 03.03.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
дубай
ближний восток
москва
аэропорт внуково
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково". Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву. Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку в 3.44 мск. "В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai. Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило в столицу России 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля", - говорится в сообщении авиагавани. "Внуково" отмечает, что производственные службы аэропорта обеспечивают безупречное обслуживание прибывшего воздушного судна, а также комфорт и безопасность его пассажиров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
дубай
ближний восток
москва
бизнес, россия, дубай, ближний восток, москва, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, аэропорт Внуково
07:55 03.03.2026 (обновлено: 08:26 03.03.2026)
 
Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров

Первый самолет из Дубая после приостановки полетов доставил в Москву 118 пассажиров

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке доставил в Москву 118 пассажиров, сообщил аэропорт "Внуково".
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Москву. Рейс FZ 8489 из Дубая совершил посадку в 3.44 мск.
"В аэропорту Внуково успешно приземлился рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai. Воздушное судно Boeing 737-800 MAX доставило в столицу России 118 пассажиров, большинство из которых - граждане России, которые должны были вылететь рейсами авиакомпании начиная с 28 февраля", - говорится в сообщении авиагавани.
"Внуково" отмечает, что производственные службы аэропорта обеспечивают безупречное обслуживание прибывшего воздушного судна, а также комфорт и безопасность его пассажиров.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
БизнесРОССИЯДубайБЛИЖНИЙ ВОСТОКМОСКВАаэропорт Внуково
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
