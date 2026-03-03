Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Норвегии заявили, что не могут предложить ЕС дополнительные поставки газа - 03.03.2026
В Норвегии заявили, что не могут предложить ЕС дополнительные поставки газа
В Норвегии заявили, что не могут предложить ЕС дополнительные поставки газа - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Норвегии заявили, что не могут предложить ЕС дополнительные поставки газа
Норвежские производители природного газа уже работают на полную мощность и в ближайшее время не смогут предложить европейским странам дополнительных поставок на | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T18:43+0300
2026-03-03T18:43+0300
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Норвежские производители природного газа уже работают на полную мощность и в ближайшее время не смогут предложить европейским странам дополнительных поставок на фоне ажиотажного спроса после кризиса в Катаре, заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд. Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого уровня с 2023 года. "По сути, мы работаем на полную мощность. Я не думаю, что есть большой потенциал для увеличения добычи", - заявил во вторник норвежский министр в интервью агентству Блумберг. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
газ, катар, qatarenergy, норвегия, ес
Энергетика, Газ, КАТАР, QatarEnergy, НОРВЕГИЯ, ЕС
18:43 03.03.2026
 
В Норвегии заявили, что не могут предложить ЕС дополнительные поставки газа

Осланд: Норвегия не может предложить Европе доппоставки газа после кризиса в Катаре

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Флаг Норвегии. Архивное фото
© fotolia.com / Marcel Schauer
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Норвежские производители природного газа уже работают на полную мощность и в ближайшее время не смогут предложить европейским странам дополнительных поставок на фоне ажиотажного спроса после кризиса в Катаре, заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд.
Катарская госкомпания QatarEnergy в понедельник заявила, что прекратила производство СПГ на всех предприятиях из-за атак на них беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров СПГ в мире. Внезапное закрытие экспортного терминала в Катаре привело к резкому росту цен на газ в Европе, которые подскочили до самого высокого уровня с 2023 года.
"По сути, мы работаем на полную мощность. Я не думаю, что есть большой потенциал для увеличения добычи", - заявил во вторник норвежский министр в интервью агентству Блумберг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ЭнергетикаГазКАТАРQatarEnergyНОРВЕГИЯЕС
 
 
