https://1prime.ru/20260303/novak-867982377.html

Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе

Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе - 03.03.2026, ПРАЙМ

Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе

Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T18:30+0300

2026-03-03T18:30+0300

2026-03-03T18:30+0300

энергетика

газ

европа

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3b5f9b1615d9efa7d65cc2dd2155bb8b.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодняшняя волатильность, рост цен до 700 долларов за тысячу кубометров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там (в Европе – ред.) очень нестабильно (с газом - ред.)", – сказал он "Первому каналу".

https://1prime.ru/20260303/evropa-867958191.html

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, рф, александр новак