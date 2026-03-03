Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе - 03.03.2026
Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе
Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T18:30+0300
2026-03-03T18:30+0300
энергетика
газ
европа
рф
александр новак
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодняшняя волатильность, рост цен до 700 долларов за тысячу кубометров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там (в Европе – ред.) очень нестабильно (с газом - ред.)", – сказал он "Первому каналу".
европа
рф
газ, европа, рф, александр новак
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, РФ, Александр Новак
18:30 03.03.2026
 
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодняшняя волатильность, рост цен до 700 долларов за тысячу кубометров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там (в Европе – ред.) очень нестабильно (с газом - ред.)", – сказал он "Первому каналу".
Европа сама уничтожила свою энергонезависимость, заявила Захарова
ЭнергетикаГазЕВРОПАРФАлександр Новак
 
 
Заголовок открываемого материала