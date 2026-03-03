https://1prime.ru/20260303/novak-867982377.html
Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе
Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе - 03.03.2026, ПРАЙМ
Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе
Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T18:30+0300
2026-03-03T18:30+0300
2026-03-03T18:30+0300
энергетика
газ
европа
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3b5f9b1615d9efa7d65cc2dd2155bb8b.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Рост цен газа в Европе до 700 долларов за тысячу кубометров показывает, что в Европе с газом все нестабильно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодняшняя волатильность, рост цен до 700 долларов за тысячу кубометров газа, на мой взгляд, лишь еще раз подтверждает, что там (в Европе – ред.) очень нестабильно (с газом - ред.)", – сказал он "Первому каналу".
https://1prime.ru/20260303/evropa-867958191.html
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_aec176958da74852d7c7cc7fa8fbaf07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, рф, александр новак
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, РФ, Александр Новак
Новак прокомментировал рост цен на газ в Европе
Новак: рост цен на газ в ЕС до $700 показывает, что в Европе с газом все нестабильно