https://1prime.ru/20260303/novosibirsk-867961922.html

Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в Новосибирск

Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в Новосибирск - 03.03.2026, ПРАЙМ

Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в Новосибирск

Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Новосибирск, следует из онлайн-табло... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T05:30+0300

2026-03-03T05:30+0300

2026-03-03T05:30+0300

ближний восток

новосибирск

сша

аэропорт толмачево

flydubai

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867961922.jpg?1772505047

НОВОСИБИРСК, 3 мар – ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Новосибирск, следует из онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево". Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании Flydubai совершил посадку в аэропорту Новосибирска в 07.40 (03.40 мск). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

ближний восток

новосибирск

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ближний восток, новосибирск, сша, аэропорт толмачево, flydubai