Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в Новосибирск
Первый рейс из Дубая после приостановки полетов прибыл в Новосибирск
2026-03-03T05:30+0300
НОВОСИБИРСК, 3 мар – ПРАЙМ. Первый рейс из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром во вторник прибыл в Новосибирск, следует из онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".
Согласно онлайн-табло, рейс авиакомпании Flydubai совершил посадку в аэропорту Новосибирска в 07.40 (03.40 мск).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
