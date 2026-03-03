Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране пять товарных знаков для продажи энергетических напитков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявки на регистрацию поступили в ведомство в октябре 2024 года, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации пяти товарных знаков в феврале текущего года. Теперь компания может продавать и производить в России энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки DriveMe под пятью различными товарными знаками. PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда знаменитый напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве. В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается в РФ крупным производителем продуктов питания и напитков - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте компании, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в стране.
07:46 03.03.2026 (обновлено: 08:25 03.03.2026)
 
PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Американская компания PepsiCo зарегистрировала в стране пять товарных знаков для продажи энергетических напитков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Заявки на регистрацию поступили в ведомство в октябре 2024 года, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Ведомство приняло положительное решение о регистрации пяти товарных знаков в феврале текущего года.
Теперь компания может продавать и производить в России энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки DriveMe под пятью различными товарными знаками.
PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда знаменитый напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.
В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается в РФ крупным производителем продуктов питания и напитков - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников. Согласно информации на сайте компании, она является крупным промышленным переработчиком картофеля и сырого молока в стране.
 
