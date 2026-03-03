Страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать, пишут СМИ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260303/perevozki-867967580.html
2026-03-03T10:32+0300
2026-03-03T10:32+0300
бизнес
ормузский пролив
сша
иран
всемирный банк
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/03/841420349_0:114:2400:1464_1920x0_80_0_0_5040dfe49e218e963d1aa0e383eb4f11.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать вдвое в связи с ростом напряженности в этом районе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные страхового брокера Marsh. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали пересматривать страховое покрытие, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок. "В прошедшие выходные страховой брокер Marsh предположил, что в ближайшие дни цены на страховку могут вырасти на 50%. В связи с ростом напряженности и повреждением по меньшей мере одного нефтяного танкера глава отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh Global Маркус Бейкер (Marcus Baker), заявил, что, его прогнозам, стоимость страхования может вырасти на 100%", - говорится в сообщении. Грузовые суда - основной транспортный элемент в мировой экономике, так как 80% товаров перевозится морским путём, отмечает NBC, ссылаясь на данные Всемирного банка. Если сроки поставок увеличиваются в течение недель, то сырье и необходимые комплектующие части приходят с опозданием, что сказывается в первую очередь на деятельность производителей, а затем это начинают ощущать и потребители через задержки поставок, сокращение товарных запасов и рост цен, сказал в интервью телеканалу управляющий партнер Wasel &amp; Wasel Махмуд Абувасель (Mahmoud Abuwasel). В понедельник вечером советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ормузский пролив
сша
иран
бизнес, ормузский пролив, сша, иран, всемирный банк, nbc
Бизнес, Ормузский пролив, США, ИРАН, Всемирный банк, NBC
10:32 03.03.2026
 
© Unsplash/Maksym KaharlytskyiМорские перевозки
Морские перевозки
Морские перевозки. Архивное фото
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать вдвое в связи с ростом напряженности в этом районе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные страхового брокера Marsh.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали пересматривать страховое покрытие, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок.
"В прошедшие выходные страховой брокер Marsh предположил, что в ближайшие дни цены на страховку могут вырасти на 50%. В связи с ростом напряженности и повреждением по меньшей мере одного нефтяного танкера глава отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh Global Маркус Бейкер (Marcus Baker), заявил, что, его прогнозам, стоимость страхования может вырасти на 100%", - говорится в сообщении.
Грузовые суда - основной транспортный элемент в мировой экономике, так как 80% товаров перевозится морским путём, отмечает NBC, ссылаясь на данные Всемирного банка.
Если сроки поставок увеличиваются в течение недель, то сырье и необходимые комплектующие части приходят с опозданием, что сказывается в первую очередь на деятельность производителей, а затем это начинают ощущать и потребители через задержки поставок, сокращение товарных запасов и рост цен, сказал в интервью телеканалу управляющий партнер Wasel & Wasel Махмуд Абувасель (Mahmoud Abuwasel).
В понедельник вечером советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
БизнесОрмузский проливСШАИРАНВсемирный банкNBC
 
 
