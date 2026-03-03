https://1prime.ru/20260303/perevozki-867967580.html
Страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать, пишут СМИ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать вдвое в связи с ростом напряженности в этом районе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные страхового брокера Marsh. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали пересматривать страховое покрытие, сообщил в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок. "В прошедшие выходные страховой брокер Marsh предположил, что в ближайшие дни цены на страховку могут вырасти на 50%. В связи с ростом напряженности и повреждением по меньшей мере одного нефтяного танкера глава отдела морских перевозок, грузов и логистики Marsh Global Маркус Бейкер (Marcus Baker), заявил, что, его прогнозам, стоимость страхования может вырасти на 100%", - говорится в сообщении. Грузовые суда - основной транспортный элемент в мировой экономике, так как 80% товаров перевозится морским путём, отмечает NBC, ссылаясь на данные Всемирного банка. Если сроки поставок увеличиваются в течение недель, то сырье и необходимые комплектующие части приходят с опозданием, что сказывается в первую очередь на деятельность производителей, а затем это начинают ощущать и потребители через задержки поставок, сокращение товарных запасов и рост цен, сказал в интервью телеканалу управляющий партнер Wasel & Wasel Махмуд Абувасель (Mahmoud Abuwasel). В понедельник вечером советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В Ираке рассказали, к чему может привести закрытие Ормузского пролива