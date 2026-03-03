https://1prime.ru/20260303/perevozki-867985632.html
Стоимость морских перевозок в Ирак выросла на 60%, пишут СМИ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Стоимость морских перевозок в Ирак выросла на 60% из-за роста страховых тарифов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в портовом секторе страны. "Стоимость морских перевозок в Ирак выросла приблизительно на 60% в связи с увеличением страховых тарифов", - сообщил источник. По его данным, сейчас всего семь нефтяных танкеров стоят в территориальных водах Ирака, ожидая открытия Ормузского пролива. Согласно информации источника, в крупнейшем иракском порту Умм Каср под Басрой судов сейчас нет. Ранее РИА Новости выяснило из данных MarineTraffic, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
