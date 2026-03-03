https://1prime.ru/20260303/peskov-867973696.html

Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня планируется еще один международный телефонный разговор у президента. Мы дадим соответствующее сообщение чуть позже", - сказал Песков журналистам.

