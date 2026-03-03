https://1prime.ru/20260303/peskov-867973696.html
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков - 03.03.2026, ПРАЙМ
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T14:18+0300
2026-03-03T14:18+0300
2026-03-03T14:18+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня планируется еще один международный телефонный разговор у президента. Мы дадим соответствующее сообщение чуть позже", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20260226/peskov--867843244.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков
Песков: Путин во вторник проведет международный телефонный разговор