Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков - 03.03.2026
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков
Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня планируется еще один международный телефонный разговор у президента. Мы дадим соответствующее сообщение чуть позже", - сказал Песков журналистам.
14:18 03.03.2026
 
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня планируется еще один международный телефонный разговор у президента. Мы дадим соответствующее сообщение чуть позже", - сказал Песков журналистам.
