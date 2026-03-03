https://1prime.ru/20260303/peskov-867973810.html

Песков ответил на вопрос о трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби

2026-03-03T14:23+0300

2026-03-03T14:23+0300

2026-03-03T14:23+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Сейчас вряд ли можно говорить о возможности трехсторонней встречи в Абу-Даби в рамках украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Дабе по понятным причинам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, появилась ли ясность по новому раунду трехсторонних переговоров по Украине.

