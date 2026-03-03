Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/peskov-867973944.html
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине - 03.03.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
Пока никаких индикаций о том, как участие США в конфликте на Ближнем Востоке повлияет на темпы переговоров по Украине нет, время покажет, сообщил... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T14:33+0300
2026-03-03T14:33+0300
мировая экономика
украина
сша
иран
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Пока никаких индикаций о том, как участие США в конфликте на Ближнем Востоке повлияет на темпы переговоров по Украине нет, время покажет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как участие США в конфликте на ближнем востоке повлияет на темпы переговоров по Украине.
https://1prime.ru/20260303/peskov-867973696.html
украина
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, иран, дмитрий песков
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ИРАН, Дмитрий Песков
14:33 03.03.2026
 
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине

Песков: нет индикаций, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на переговоры по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Пока никаких индикаций о том, как участие США в конфликте на Ближнем Востоке повлияет на темпы переговоров по Украине нет, время покажет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как участие США в конфликте на ближнем востоке повлияет на темпы переговоров по Украине.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Путин во вторник проведет международный телефонный разговор, заявил Песков
14:18
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАИРАНДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала