Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
Песков рассказал о влиянии кризиса вокруг Ирана на переговоры по Украине
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Пока никаких индикаций о том, как участие США в конфликте на Ближнем Востоке повлияет на темпы переговоров по Украине нет, время покажет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы посмотрим, время покажет. Пока никаких индикаций на этот счет нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как участие США в конфликте на ближнем востоке повлияет на темпы переговоров по Украине.
