https://1prime.ru/20260303/peskov-867974099.html

Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков

Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков - 03.03.2026, ПРАЙМ

Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков

Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T14:41+0300

2026-03-03T14:41+0300

2026-03-03T14:41+0300

россия

общество

иран

ближний восток

сша

дмитрий песков

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности на Ближнем Востоке. "В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст их глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков журналистам. У Путина в понедельник состоялись телефонные разговоры с лидерами ряда стран Персидского залива. Он поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260303/peskov-867973944.html

https://1prime.ru/20260303/peskov-867973696.html

иран

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , иран, ближний восток, сша, дмитрий песков, владимир путин, хамад бен иса аль халифа