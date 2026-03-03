https://1prime.ru/20260303/peskov-867974099.html
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков - 03.03.2026, ПРАЙМ
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T14:41+0300
2026-03-03T14:41+0300
2026-03-03T14:41+0300
россия
общество
иран
ближний восток
сша
дмитрий песков
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности на Ближнем Востоке. "В этой связи практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст их глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков журналистам. У Путина в понедельник состоялись телефонные разговоры с лидерами ряда стран Персидского залива. Он поговорил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
https://1prime.ru/20260303/peskov-867973944.html
https://1prime.ru/20260303/peskov-867973696.html
иран
ближний восток
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_20786c6349c6f4f16a9010482c674a8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , иран, ближний восток, сша, дмитрий песков, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
РОССИЯ, Общество , ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков
Песков: Россия поддерживает диалог с руководством Ирана