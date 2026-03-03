https://1prime.ru/20260303/peskov-867974278.html

В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами

В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами - 03.03.2026, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами

Почти во всех разговорах президента России Владимира Путина с ближневосточными лидерами шла речь, что президент передаст Ирану их озабоченность ударами по... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T14:51+0300

2026-03-03T14:51+0300

2026-03-03T14:52+0300

россия

иран

тегеран

оаэ

мировая экономика

владимир путин

хамад бен иса аль халифа

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Почти во всех разговорах президента России Владимира Путина с ближневосточными лидерами шла речь, что президент передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Тегераном и государствами иных ближневосточных стран. В понедельник состоялись разговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.

https://1prime.ru/20260303/peskov-867974099.html

иран

тегеран

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, тегеран, оаэ, мировая экономика, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, дмитрий песков