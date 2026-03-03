https://1prime.ru/20260303/peskov-867974278.html
В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами
В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Почти во всех разговорах президента России Владимира Путина с ближневосточными лидерами шла речь, что президент передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Тегераном и государствами иных ближневосточных стран. В понедельник состоялись разговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.
