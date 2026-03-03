Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами - 03.03.2026
В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами
В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами
Почти во всех разговорах президента России Владимира Путина с ближневосточными лидерами шла речь, что президент передаст Ирану их озабоченность ударами по... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T14:51+0300
2026-03-03T14:52+0300
россия
иран
тегеран
оаэ
мировая экономика
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
дмитрий песков
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Почти во всех разговорах президента России Владимира Путина с ближневосточными лидерами шла речь, что президент передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Тегераном и государствами иных ближневосточных стран. В понедельник состоялись разговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.
иран
тегеран
оаэ
россия, иран, тегеран, оаэ, мировая экономика, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, дмитрий песков
РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, ОАЭ, Мировая экономика, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Дмитрий Песков
14:51 03.03.2026 (обновлено: 14:52 03.03.2026)
 
В Кремле рассказали, что Путин обсуждал с ближневосточными лидерами

Песков: Путин обещал передать Ирану озабоченность ударами по инфраструктуре

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Почти во всех разговорах президента России Владимира Путина с ближневосточными лидерами шла речь, что президент передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Практически со всеми собеседниками вчера речь шла о том, что Путин передаст и глубокую озабоченность в связи с ударами по их инфраструктуре нашим коллегам в Иране, пользуясь возможностью того диалога, который мы поддерживаем с иранским руководством", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что Путин выполняет посредническую роль между Тегераном и государствами иных ближневосточных стран.
В понедельник состоялись разговоры Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обстановка на Ближнем Востоке стала главной темой каждого из четырех разговоров.
Россия поддерживает диалог с руководством Ирана, сообщил Песков
