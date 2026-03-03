https://1prime.ru/20260303/podderzhka-867969648.html

Хуснуллин поблагодарил Мишустина за поддержку в строительной отрасли

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поздравил с юбилеем премьер-министра РФ Михаила Мишустина, поблагодарив его за поддержку в строительной отрасли. "Сегодня председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин отмечает свой 60-летний юбилей. Хочу поблагодарить Михаила Владимировича за поддержку и доверие. Желаю крепкого здоровья, сил и новых достижений на благо страны!", - заявил Хуснуллин в своем Telegram-канале. По словам вице-премьера, поддержка Мишустина для строительной отрасли особенно важна, и внимание премьер-министра к поставленным задачам помогло выйти на рекордные объемы ввода недвижимости, высокие темпы строительства и ремонта дорог, запустить большие инфраструктурные проекты, а также благоустраивать населенные пункты. Как отмечает Хуснуллин, благодаря личным качествам Мишустина правительство РФ работает собранно и выполняет масштабные задачи по развитию страны.

