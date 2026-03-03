https://1prime.ru/20260303/postavki-867980129.html

Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса

Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса - 03.03.2026

Эксперт сообщил о смене путей поставок для российского бизнеса

Напряженная ситуация вокруг Ирана для российского бизнеса означает необходимость более точного расчета сделок и диверсификации логистических каналов при работе... | 03.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Напряженная ситуация вокруг Ирана для российского бизнеса означает необходимость более точного расчета сделок и диверсификации логистических каналов при работе со всеми странами Персидского залива, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Ситуация, возникшая сегодня вокруг Ирана, имеет конкретные экономические параметры, которые напрямую отражаются на торговле в регионе Персидского залива и на деятельности российских компаний",- сказал он. По его словам, страховые ставки для прохода судов через Персидский залив выросли в среднем в 3 раза. "Это добавляет сотни тысяч долларов к стоимости одного рейса крупного судна и автоматически закладывается в цену поставки. По контейнерным перевозкам через порты залива фиксируется рост тарифов на 20-40% по отдельным направлениям и увеличение сроков доставки",- подчеркнул собеседник агентства. Для российской торговли регион имеет прикладное значение, по данным Минэкономразвития, товарооборот России с ОАЭ превысил 12 миллиардов долларов в 2025 году. Страна вошла в топ-10 торговых партнеров России. Также активно развивается взаимодействие с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом и Кувейтом - как в энергетике, так и в поставках продовольствия, оборудования и инвестиционных проектах, напомнил глава ТПП РФ. "Рост логистических расходов и страховых надбавок снижает маржинальность торговых операций и повышает требования к оборотному капиталу. Компании вынуждены пересматривать контрактные условия, распределение страховых рисков и маршруты поставок",- уточнил Катырин. "Для российского бизнеса это означает необходимость более точного расчета сделок и диверсификации логистических каналов при работе со всеми странами Персидского залива",- заключил он.

