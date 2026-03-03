https://1prime.ru/20260303/pravosudie-867964975.html

ЦБ заявил о нарушении базовых прав на правосудие при принятии Регламента ЕС - 03.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. При принятии оспариваемого регламента ЕС были нарушены базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, сообщает Банк России. Банк России ранее во вторник оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. В регуляторе указали, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России. "В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права", - говорится в сообщении.

