Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ заявил о нарушении базовых прав на правосудие при принятии Регламента ЕС - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/pravosudie-867964975.html
ЦБ заявил о нарушении базовых прав на правосудие при принятии Регламента ЕС
ЦБ заявил о нарушении базовых прав на правосудие при принятии Регламента ЕС - 03.03.2026, ПРАЙМ
ЦБ заявил о нарушении базовых прав на правосудие при принятии Регламента ЕС
При принятии оспариваемого регламента ЕС были нарушены базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, принцип суверенного иммунитета государств и их... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T09:00+0300
2026-03-03T09:00+0300
финансы
банки
люксембург
ес
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. При принятии оспариваемого регламента ЕС были нарушены базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, сообщает Банк России. Банк России ранее во вторник оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. В регуляторе указали, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России. "В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260303/bank-867964698.html
люксембург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, люксембург, ес, банк россия
Финансы, Банки, ЛЮКСЕМБУРГ, ЕС, банк Россия
09:00 03.03.2026
 
ЦБ заявил о нарушении базовых прав на правосудие при принятии Регламента ЕС

ЦБ РФ: при принятии Регламента ЕС были нарушены базовые права на доступ к правосудию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. При принятии оспариваемого регламента ЕС были нарушены базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, сообщает Банк России.
Банк России ранее во вторник оспорил Регламент Совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. В регуляторе указали, что это продолжение оспаривания незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.
"В результате принятия Регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права", - говорится в сообщении.
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
При принятии Регламента ЕС допущены существенные нарушения, заявил ЦБ
08:53
 
ФинансыБанкиЛЮКСЕМБУРГЕСбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала