https://1prime.ru/20260303/prodazha-867978599.html
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал - 03.03.2026, ПРАЙМ
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал
РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании. | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:53+0300
2026-03-03T16:53+0300
2026-03-03T16:54+0300
бизнес
россия
москва
ржд
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/29/840442926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1fd2fad9626b2c5d9d0ab018892df7b.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании. "Продажа: Рижский вокзал Москвы… Предлагаются к приобретению здания Рижского вокзала Москвы. Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации… Цена 4 009 265 260 рублей", - говорится в материалах. Первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская сообщала, что стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 миллиарда рублей. В опубликованной информации написано, что "продажа объекта осуществляется только по результатам торгов". Сроки их проведения пока не указаны. Речь идет о продаже за указанную сумму здания Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилого двухэтажного здания общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельного участка общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду). "Здания являются объектами культурного наследия, полностью готовы к эксплуатации", - сказано в описании. Среди достоинств названы: выгодное расположение вблизи станции метро "Рижская", МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также ВСМ, примыкание к Третьему транспортному кольцу, 5 километров до Красной площади, 35 километров до аэропортов "Шереметьево" и "Внуково", гармоничная интеграция в инфраструктуру Москвы, наличие рядом территории бывшего грузового двора, предполагающей административную и жилую застройку. "Идеальное решение для инвесторов, ориентируемых на стабильное долгосрочное получение дохода… Об организации осмотра и подробных условиях продажи Вы можете узнать по телефону в объявлении", - говорится в объявлении. Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина. Правительство России в феврале 2026 года одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе. Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что у компании нет планов далее использовать это историческое здание в производственной деятельности. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, подчеркивали в РЖД.
https://1prime.ru/20260225/poezd-867798492.html
https://1prime.ru/20260302/rzhd-867945152.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/29/840442926_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_ffe14be61c8a1faa7448aaa590eccd17.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, ржд, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РЖД, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. РЖД выставили на продажу Рижский вокзал в Москве, сообщается в разделе по реализации и аренде недвижимости компании.
"Продажа: Рижский вокзал Москвы
… Предлагаются к приобретению здания Рижского вокзала Москвы. Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации… Цена 4 009 265 260 рублей", - говорится в материалах.
РЖД открыли продажу билетов онлайн на поезда из России в Китай
Первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД
Анастасия Котковская сообщала, что стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов оценивается в 4 миллиарда рублей. В опубликованной информации написано, что "продажа объекта осуществляется только по результатам торгов". Сроки их проведения пока не указаны.
Речь идет о продаже за указанную сумму здания Рижского вокзала общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров 1901 года постройки, нежилого двухэтажного здания общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров 1929 года постройки и земельного участка общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров (будет передан новому собственнику в субаренду).
"Здания являются объектами культурного наследия, полностью готовы к эксплуатации", - сказано в описании.
Среди достоинств названы: выгодное расположение вблизи станции метро "Рижская", МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также ВСМ, примыкание к Третьему транспортному кольцу, 5 километров до Красной площади, 35 километров до аэропортов "Шереметьево
" и "Внуково
", гармоничная интеграция в инфраструктуру Москвы, наличие рядом территории бывшего грузового двора, предполагающей административную и жилую застройку.
"Идеальное решение для инвесторов, ориентируемых на стабильное долгосрочное получение дохода… Об организации осмотра и подробных условиях продажи Вы можете узнать по телефону в объявлении", - говорится в объявлении.
Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году по проекту петербургского архитектора Бржозовского. В здании были выполнены лаконичные хрустальные люстры и лепнина.
Правительство России в феврале 2026 года одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве на открытом аукционе. Совет директоров РЖД одобрил продажу здания Рижского вокзала еще в ноябре 2024 года. Тогда в РЖД указывали, что у компании нет планов далее использовать это историческое здание в производственной деятельности. Продажа здания позволит интегрировать объект культурного наследия в современную городскую среду в ином статусе, создать привлекательную общественную зону для жителей и гостей столицы, подчеркивали в РЖД.
РЖД сделали билеты в "Сапсаны" и "Ласточки" на 8 марта по сниженной цене