В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Орбаном - 03.03.2026
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Орбаном
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Орбаном - 03.03.2026, ПРАЙМ
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Орбаном
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля. | 03.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Орбаном

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.
