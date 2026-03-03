В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина с Орбаном

https://1prime.ru/20260303/putin-867974481.html

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.

