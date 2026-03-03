https://1prime.ru/20260303/putin-867974651.html

Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине

Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине - 03.03.2026, ПРАЙМ

Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине

Президент РФ Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине,... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T15:20+0300

2026-03-03T15:20+0300

2026-03-03T15:20+0300

россия

мировая экономика

венгрия

украина

рф

владимир путин

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. "При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", - говорится в сообщении.

венгрия

украина

рф

2026

россия, мировая экономика, венгрия, украина, рф, владимир путин