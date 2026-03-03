https://1prime.ru/20260303/putin-867974651.html
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине - 03.03.2026, ПРАЙМ
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Президент РФ Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине,... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T15:20+0300
2026-03-03T15:20+0300
2026-03-03T15:20+0300
россия
мировая экономика
венгрия
украина
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. "При обмене мнениями по Украине Владимир Путин отметил принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта, как и в целом стремление проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260303/putin-867974481.html
венгрия
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, венгрия, украина, рф, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин
Путин отметил позицию Венгрии по урегулированию на Украине
Путин отметил позицию Будапешта в поддержку урегулирования конфликта на Украине