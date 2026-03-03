https://1prime.ru/20260303/putin-867974763.html

Путин и Обран затронули вопросы о гражданах Венгрии, мобилизованных в ВСУ

2026-03-03T15:22+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Обран с беседе затронули вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в ВСУ и попавших в российский плен, сообщает пресс-служба Кремля. "Затронуты также вопросы, касающиеся граждан Венгрии, мобилизованных в вооруженные силы Украины и попавших в российский плен", - говорится в сообщении.

общество , россия, венгрия, украина, владимир путин, всу