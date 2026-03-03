https://1prime.ru/20260303/putin-867974876.html

Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Ирана

Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и в ближневосточном регионе, в том числе последствия для энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка", - говорится в сообщении. США и Израиль начали наносить в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

