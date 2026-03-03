Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260303/putin-867974876.html
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Ирана
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Ирана - 03.03.2026, ПРАЙМ
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и в... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T15:23+0300
2026-03-03T15:23+0300
россия
иран
сша
венгрия
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и в ближневосточном регионе, в том числе последствия для энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка", - говорится в сообщении. США и Израиль начали наносить в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260303/putin-867974763.html
иран
сша
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, сша, венгрия, виктор орбан, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, США, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Владимир Путин
15:23 03.03.2026
 
Путин и Орбан обсудили ситуацию вокруг Ирана

Путин и Орбан обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся обстановку вокруг Ирана и в ближневосточном регионе, в том числе последствия для энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка", - говорится в сообщении.
США и Израиль начали наносить в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Путин и Обран затронули вопросы о гражданах Венгрии, мобилизованных в ВСУ
3 марта, 15:22
 
РОССИЯИРАНСШАВЕНГРИЯВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала