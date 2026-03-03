https://1prime.ru/20260303/putin-867975017.html

Путин принял в Кремле главу Федерального казначейства России Артюхина

Путин принял в Кремле главу Федерального казначейства России Артюхина

2026-03-03T15:28+0300

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Федерального казначейства Романа Артюхина. Ранее, анонсируя встречу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Казначейство России важнейшим ведомством в работе с бюджетом и финансового контроля. В ноябре Артюхина с докладом принимал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Тогда глава ведомства доложил о работе Казначейства по повышению эффективности государственных расходов, в том числе с использованием цифровых инструментов, а также о контрольно-надзорной деятельности в сфере гособоронзаказа.

