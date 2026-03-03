https://1prime.ru/20260303/putin-867976696.html
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению - 03.03.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому... | 03.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-03T16:07+0300
2026-03-03T16:07+0300
2026-03-03T16:07+0300
россия
финансы
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому сопровождению. Глава государства встретился в Кремле с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Они обсудили результаты работы казначейской системы за предыдущий год и дальнейшее развитие ведомства. "По поводу казначейского сопровождения. Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании - не всегда, но частенько - сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений", - отметил Путин в ходе беседы. Артюхин признал, что это действительно так. При этом глава казначейства подчеркнул, что этот инструмент в настоящее время необходим. "Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс, по сути своей, как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование", - добавил он.
https://1prime.ru/20260303/putin-867975017.html
https://1prime.ru/20260303/byudzhet-867976180.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
Путин рассказал, почему госкомпании часто сопротивляются казначейскому сопровождению
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому сопровождению.
Глава государства встретился в Кремле с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Они обсудили результаты работы казначейской системы за предыдущий год и дальнейшее развитие ведомства.
Путин принял в Кремле главу Федерального казначейства России Артюхина
"По поводу казначейского сопровождения. Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании - не всегда, но частенько - сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений", - отметил Путин
в ходе беседы.
Артюхин признал, что это действительно так. При этом глава казначейства подчеркнул, что этот инструмент в настоящее время необходим.
"Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс, по сути своей, как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование", - добавил он.
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год