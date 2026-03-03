Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению - 03.03.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому сопровождению. Глава государства встретился в Кремле с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Они обсудили результаты работы казначейской системы за предыдущий год и дальнейшее развитие ведомства. "По поводу казначейского сопровождения. Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании - не всегда, но частенько - сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений", - отметил Путин в ходе беседы. Артюхин признал, что это действительно так. При этом глава казначейства подчеркнул, что этот инструмент в настоящее время необходим. "Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс, по сути своей, как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование", - добавил он.
16:07 03.03.2026
 
Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению

Путин рассказал, почему госкомпании часто сопротивляются казначейскому сопровождению

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому сопровождению.
Глава государства встретился в Кремле с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Они обсудили результаты работы казначейской системы за предыдущий год и дальнейшее развитие ведомства.
Путин принял в Кремле главу Федерального казначейства России Артюхина
15:28
"По поводу казначейского сопровождения. Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании - не всегда, но частенько - сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений", - отметил Путин в ходе беседы.
Артюхин признал, что это действительно так. При этом глава казначейства подчеркнул, что этот инструмент в настоящее время необходим.
"Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс, по сути своей, как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование", - добавил он.
Артюхин отчитался об уровне исполнения бюджета за 2025 год
16:00
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
