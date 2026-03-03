https://1prime.ru/20260303/putin-867976696.html

Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению

Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению - 03.03.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о сопротивлении госкомпаний казначейскому сопровождению

Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому... | 03.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-03T16:07+0300

2026-03-03T16:07+0300

2026-03-03T16:07+0300

россия

финансы

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, почему участники экономической деятельности и некоторые госкомпании "частенько сопротивляются" казначейскому сопровождению. Глава государства встретился в Кремле с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Они обсудили результаты работы казначейской системы за предыдущий год и дальнейшее развитие ведомства. "По поводу казначейского сопровождения. Всегда участники экономической деятельности и некоторые наши госкомпании - не всегда, но частенько - сопротивляются казначейскому сопровождению, ссылаясь на то, что это усложняет работу, создает дополнительные административные трудности, препятствия, увеличивает время прохождения соответствующих решений", - отметил Путин в ходе беседы. Артюхин признал, что это действительно так. При этом глава казначейства подчеркнул, что этот инструмент в настоящее время необходим. "Почему? Потому что огромный объем авансов. Фактически что состоит под казначейским сопровождением? Те авансовые ресурсы, которые раньше перечислялись на расчетные счета. Но ведь аванс, по сути своей, как кредит. Соответственно, нужно обеспечить целевое использование", - добавил он.

https://1prime.ru/20260303/putin-867975017.html

https://1prime.ru/20260303/byudzhet-867976180.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, владимир путин